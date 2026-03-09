ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українець незвичним способом втік до Румунії

13:56 09.03.2026 Пн
2 хв
За що проти втікача відкрили дві кримінальні справи?
aimg Костянтин Широкун
Українець незвичним способом втік до Румунії Фото: українець незвичним способом втік до Румунії (flickr.com/photos_vriesbde)

Українець втік до Румунії на невеликому літаку. Перетнувши кордон з Чернівецькою областю, "утікачу" загрожують одразу дві кримінальні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Читайте також: Кордон з Румунією частково перекрили: кого не пропускають

Зазначається, що Інцидент стався в неділю вранці, 8 березня, в населеному пункті Фретауцій-Вікі, що у повіті Сучава. Відомо, що 31-річний громадянин України приземлив свій літак на полі, що на окраїні населеного пункту.

На місце події виїхали співробітники прикордонної поліції, що працюють у цьому районі, а також екіпажі поліції. Чоловіка доставили до штаб-квартири Сектору прикордонної поліції Вікову-де-Сус для подальшого розслідування.

За даними ЗМІ, проти нього порушено кримінальну справу за "шахрайський перетин державного кордону" та "пілотування літака особою, яка не має необхідних документів на сертифікацію".

Схеми незаконного виїзду з України

Нагадаємо, нещодавно у словацькому місті Кошице поліція затримала 23-річного українця, який намагався вкрасти круасани. Пізніше з'ясувалося, що він перебуває в міжнародному розшуку. На батьківщині його підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон.

Також раніше раніше Bihus.Info оприлюднило розслідування схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон під виглядом учасників творчої команди співака Петра Чорного.

Окрім того, українські прикордонники заявили про затримання групи чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Під час затримання двоє правопорушників намагалися втекти, тому прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Румунія Чернівецька область Виїзд за кордон
Новини
Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI
Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС