Уже не Тиса: пограничники назвали новую "популярную" реку для беглецов

Пограничники фиксируют увеличение количества желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в интервью "Укринформу".
"Хочу отметить, что за последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры", - сказал Демченко.
Он пояснил, что акваскутеры - это устройства, которые тянут человека, помогают быстрее плыть. То есть, фактически человек, держась за акваскутер, ныряет под воду и таким образом пытается быть менее заметным.
Относительно использования реки Тисы на западе Украины, спикер отметил, что "Тису нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр пока начал пользоваться увеличенным "спросом".
