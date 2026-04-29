Головна » Життя » Суспільство

Вже не Тиса: прикордонники назвали нову "популярну" річку для втікачів

12:10 29.04.2026 Ср
2 хв
Порушники використовують не лише гідрокостюми, а й акваскутери
aimg Тетяна Степанова
Вже не Тиса: прикордонники назвали нову "популярну" річку для втікачів Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)

Прикордонники фіксують збільшення кількості бажаючих незаконно перетнути кордон по річці Дністер.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Хочу відмітити, що за останній час збільшилась кількість бажаючих незаконно перетнути кордон по річці Дністер. Часто під час таких спроб використовуються не лише гідрокостюми, а й акваскутери", - сказав Демченко.

Він пояснив, що акваскутери - це пристрої, які тягнуть людину, допомагають швидше плисти. Тобто, фактично людина, тримаючись за акваскутер, пірнає під воду і в такий спосіб намагається бути менш помітною.

Щодо використання річки Тиси на заході України, речник зазначив, що "Тису порушники як і раніше намагаються подолати, але Дністер наразі почав користуватись збільшеним "попитом".

Схеми незаконного виїзду з України

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що українець втік до Румунії на невеликому літаку. Перетнувши кордон з Чернівецькою областю, "утікачу" загрожують одразу дві кримінальні справи.

Також раніше раніше Bihus.Info оприлюднило розслідування схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон під виглядом учасників творчої команди співака Петра Чорного.

Окрім того, українські прикордонники заявили про затримання групи чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Під час затримання двоє правопорушників намагалися втекти, тому прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.

Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО