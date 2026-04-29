ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Уже не Тиса: пограничники назвали новую "популярную" реку для беглецов

12:10 29.04.2026 Ср
Нарушители используют не только гидрокостюмы, но и акваскутеры
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)

Пограничники фиксируют увеличение количества желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в интервью "Укринформу".

"Хочу отметить, что за последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры", - сказал Демченко.

Он пояснил, что акваскутеры - это устройства, которые тянут человека, помогают быстрее плыть. То есть, фактически человек, держась за акваскутер, ныряет под воду и таким образом пытается быть менее заметным.

Относительно использования реки Тисы на западе Украины, спикер отметил, что "Тису нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр пока начал пользоваться увеличенным "спросом".

Схемы незаконного выезда из Украины

Напомним, недавно мы сообщали, что украинец сбежал в Румынию на небольшом самолете. Пересекая границу с Черновицкой областью, "беглецу" грозят сразу два уголовных дела.

Также ранее ранее Bihus.Info обнародовало расследование схемы незаконного выезда военнообязанных за границу под видом участников творческой команды певца Петра Черного.

Кроме того, украинские пограничники заявили о задержании группы мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Во время задержания двое правонарушителей пытались убежать, поэтому пограничникам пришлось осуществить предупредительные выстрелы вверх.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО