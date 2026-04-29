Уже не Тиса: пограничники назвали новую "популярную" реку для беглецов

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в интервью "Укринформу" .

"Хочу отметить, что за последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры", - сказал Демченко.

Он пояснил, что акваскутеры - это устройства, которые тянут человека, помогают быстрее плыть. То есть, фактически человек, держась за акваскутер, ныряет под воду и таким образом пытается быть менее заметным.

Относительно использования реки Тисы на западе Украины, спикер отметил, что "Тису нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр пока начал пользоваться увеличенным "спросом".