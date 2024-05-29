Вже не табу. Які країни НАТО не проти ударів України по Росії їхньою зброєю

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання українських ударів західною зброєю по об'єктах на російській території фактично було табу. Однак останнім часом країни НАТО, які допомагають Україні зброєю, почали змінювати свою позицію.

Які країни вже висловилися на підтримку ударів України їхньою зброєю по території РФ, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

На сьогодні про підтримку українських ударів по території РФ заявили вже понад 10 країн НАТО. Однак, серед них поки що немає Сполучених Штатів та Німеччини.

Як неодноразово заявляли в адміністрації президента США, Вашингтон не підтримує та не заохочує удари України по російській території. Проте у травні держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україна в праві сама вирішувати, як їй застосовувати зброю, отриману від США.

Водночас український президент Володимир Зеленський називав несправедливим обмеження України у праві на удари по Росії західною зброєю, оскільки російська армія не має жодних обмежень на удари по українській території.

Хто не проти ударів України по Росії

Британія

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається", - говорив він.

Британія, зокрема, передавала Україна далекобійні ракети Storm Shadow та системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Британії артилерійські системи AS-90.

Франція

На підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ висловився і президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Франція повинна дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україна далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 та гаубиці Caesar.

Швеція

Шведський міністр оборони Пол Йонсон також не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як пояснював він в коментарі шведським ЗМІ, така можливість передбачена міжнародним правом.

"Україна має право захищати себе за допомогою військових дій, спрямованих на територію противника, якщо військові дії відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на самозахист", - говорив він.

Від Швеції Україна, зокрема, отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чехія

За словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу.

"Проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Вдячний пану прем'єр-міністру за підтримку в цьому питанні", - заявляв він після зустрічі з чеським колегою.

Чехія, зокрема, передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща

Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне, сказав нещодавно заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю польському радіо.

"Польща не застосовує жодних обмежень щодо використання польської зброї українцями", - наголошував він.

Від Польщі Україна, зокрема, отримувала танки та самохідні артилерійські установки Krab.

Фінляндія

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Водночас, за словами міністра оборони Фінляндії Антті Гяккянен, обмежують Україну в ударах по РФ переважно ті країни, які передали українській армії далекобійну зброю.

Естонія

Країни, які передають Україні далекобійну зброю, мають надати українській армії дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ, заявив нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Україна має власні безпілотники, які вражають цілі за лінією фронту в дуже глибокому тилу ворога, на відстані понад 1000 кілометрів, тож, звичайно, я щиро сподіваюся, що всі країни, які мають далекобійні засоби, дадуть дозвіл і Україні, бо це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - пояснював він свою позицію.

Латвія

На початку травня глава МЗС Латвії Байба Браже розповіла, що деякі країни вже дозволити Україні бити по РФ їхньою зброєю, але зробили це непублічно. А днями президент країни Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю та закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва

Закликав західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ і литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

"Ми зробили помилку з самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - говорив він в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Ані Естонія, ані Литва чи Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Нідерланди

Як заявляла міністр оборони Нідерландія Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

Нідерланди, зокрема, передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Канада

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І у Канади немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.