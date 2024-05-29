Глава МЗС Канади про удари по РФ: у нас не було жодних умов при постачанні зброї Україні

Україна може здійснювати удари по території Росії, зброєю, яку передала Оттава. Оскільки Канада не говорила ні про які умови при передачі зброї Києву.

"Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, - ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - заявила вона.

Жолі зазначила, що Канада вважає, що в цьому питанні потрібно орієнтуватися на перспективу.

"Чому? Тому що Росія не має "червоних ліній", і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - наголосила міністр.