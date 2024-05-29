Глава МЗС Канади про удари по РФ: у нас не було жодних умов при постачанні зброї Україні
Україна може здійснювати удари по території Росії, зброєю, яку передала Оттава. Оскільки Канада не говорила ні про які умови при передачі зброї Києву.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, - ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - заявила вона.
Жолі зазначила, що Канада вважає, що в цьому питанні потрібно орієнтуватися на перспективу.
"Чому? Тому що Росія не має "червоних ліній", і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - наголосила міністр.
Удари по території Росії
Останніми тижнями тема застосування Україною західної зброї для ударів по російських військових об'єктах на території РФ стала одним із ключових питань на порядку денному ЄС. Раніше країни Євросоюзу не підтримували ідею таких ударів, побоюючись ескалації конфлікту. Однак зараз риторика поступово змінюється.
При цьому голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив за надання Україні права завдавати ударів по Росії західною зброєю, наголосивши, що такі удари будуть "законними та пропорційними", якщо будуть спрямовані на військові об'єкти.
Важливо відзначити, що позиція Бореля не є єдиною для всіх країн ЄС. Деякі країни, такі як Угорщина, як і раніше, категорично проти таких ударів, побоюючись прямого втягування НАТО в конфлікт.
Про те, які країни вже дозволили бити Україні Росією своєю зброєю - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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