У Польщі не проти використання західної зброї для ударів по Росії

Україна повинна мати право використовувати західну зброю для нападу на цілі в Росії.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, пише РБК-Україна з посиланням на РolskieRadio24 .

За його словами, обмежень бути не повинно.

"Росія сьогодні робить, що хоче, а Україну якось обмежують якісь країни, цьому треба покласти край. Польська позиція зрозуміла, Україна повинна мати можливість боротися з технікою, яку вона отримує, Польща в цьому питанні не заперечує", - сказав він, визнавши, що небагато країн мають таку позицію.

Удари України по території Росії зброєю Заходу

В останні кілька тижнів ведеться активна дискусія щодо дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах, розташованих у Росії.

За останніми даними, країни Європейського союзу почали дозволяти Україні завдавати ударів по російській території. Зокрема, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав країни ЄС схвалити удари України західною зброєю по Росії.

При цьому, думки представників світової громадськості в цьому питанні розділилися. Так, у Держдепі США "не заохочують і не забезпечують можливостей" для ударів України за її межами.