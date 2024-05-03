Україна має право завдавати ударів наданою Британією зброєю по цілях всередині РФ, - Кемерон

Прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях всередині Росії, адже Москва б’є по українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кемерона агентству Reuters .

"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається", — сказав Кемерон під час перебування у Києві.

Прем’єр пообіцяв 3 млрд фунтів стерлінгів (3,74 млрд доларів) щорічної військової допомоги Україні протягом "стійкого періоду".

"Ми будемо надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання", — сказав він.

Кемерон привітав виділення США нової військової допомоги Україні, однак уникнув прямої відповіді на запитання, як, на його думку, можливе переобрання кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа може вплинути на підтримку України Сполученими Штатами.

"Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом - ми будемо працювати з ким би це не було", - сказав Кемерон.

Зазначимо, що Reuters раніше вже публікувало цю новину, однак згодом її було знято з сайту агентства "для уточнення деяких деталей".

Використання західної зброї проти цілей в РФ