Уже в семи регионах. В Сумской области также вводят графики аварийных отключений света

Как отметили в ОВА, решение относительно графиков отключений света в регионе применяется по указанию НЭК "Укрэнерго".

"В настоящее время принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации и возобновлению электроснабжения в нашем государстве", - передали в администрации.

Узнать такие графики можно на ресурсах АО "Сумыоблэнерго" по этой ссылке.

В облэнерго добавили, что в настоящее время аварийно выключены потребители 1-3 очередей.

Вместе с тем, в Минэнерго информируют в отчете об энергетической ситуации по состоянию на сегодняшний вечер о семи регионах, в которых действуют отключение света. В частности, речь идет о:

Днепропетровске,

Запорожская,

Кировоградская,

Харьковскую,

Сумскую,

Полтавскую,

Донецкая область.

В заявлении министерства указывается, что там введены почасовые и аварийные отключения потребителей из-за повреждений системы передачи и генерации электроэнергии.

Какая ситуация в областях, где действуют графики

В Минэнерго рассказали, что в Днепропетровской области применяются графики ограничений, отключены 50,1 тысячи бытовых и промышленных потребителей.

В Донецкой области из-за боевых действий выключались 7 населенных пунктов, всего - почти 6 тысяч потребителей. Ремонтные бригады заживили 4,2 тысячи потребителей. В регионе используются аварийные отключения на период вечернего максимума.

В Запорожской области применяются аварийные отключения - ограничивается электропотребление предприятий, бытовых потребителей не обесточивалось.

В Кировоградской области с 14:30 заработали аварийные отключения - без света 48,3 тысячи потребителей.

В Полтавской области применяются аварийные отключения на период вечернего максимума нагрузки.

В Сумской области из-за боевых действий остаются обесточенными 5,5 тысячи потребителей в 66 населенных пунктах. В регионе используются аварийные отключения на период вечернего максимума.

В Харьковской области из-за боевых действий обесточивалось 3 тысячи потребителей, а в целом из-за вражеских обстрелов обесточено 18,3 тысячи абонентов. В области - графики почасовых отключений для 289 тысяч потребителей.

Удары РФ по энергообъектам и отключение света в Украине

Напомним, войска РФ в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены 56 беспилотников и 29 ракет врага.

Вражеский удар снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшний удар снова довольно сильно повредил оборудование. По его словам, из-за российской атаки Украина начала импортировать электроэнергию из Румынии.

Ранее сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской. Кроме того, 29 марта в Харькове обновили графики отключений света, которые будут действовать с 1 по 7 апреля.

Добавим, сегодня вечером стало известно, что графики отключения света вводятся также в Полтавской и Донецкой областях.