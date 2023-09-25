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Вже у розкладі. З'явилася дата запуску нового поїзда з України до Польщі

Варшава, Польща, Понеділок 25 вересня 2023 11:53
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Вже у розкладі. З'явилася дата запуску нового поїзда з України до Польщі Фото: Поїзд SKPL, випробувальна поїздка до Рава-Руської у квітні 2023 року (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

У розкладі польської залізниці з'явилося сполучення Рава-Руська-Варшава. Новий поїзд курсуватиме з 15 жовтня.

Продаж квитків на новий поїзд до Польщі ще не доступний. Який буде графік руху, РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Згідно з розкладом на сайті польської залізниці, із Рави-Руської поїзд відправлятиметься з 11:00 і прибуватиме до Варшави (станція Варшава Всходня) о 17:29. Тривалість дороги – 7,5 годин. Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Люблін.

Із польської столиці поїзд відправлятиметься о 21:45. До прикордонної станції на Львівщині прибуватиме через 6,5 годин – о 5:15.

Потяги курсуватимуть щоденно. Передбачається, що за один рейс перевозитимуть до 240 пасажирів.

Перевізником на маршруті буде приватна кампанія SKPL. На початку літа цей перевізник отримав дозвіл польської сторони на виконання рейсів на маршруті Варшава Всходня – Гребенне на кордоні з Україно і далі до станції Рава-Руська у Львівській області.

Вже у розкладі. З'явилася дата запуску нового поїзда з України до ПольщіФото: Рейси від станції Рава-Руська до Варшави у розкладі польської залізниці (скриншот РБК-Україна/portalpasazera.pl)

Поїзд курсуватиме по новій колії європейського стандарту на ділянці 8,4 км, яку проклали від польського кордону. Також відреставрований вокзал на станції "Рава-Руська".

Водночас, МВС Польщі ще має погодити запуск потяга "Варшава-Рава-Руська", повідомляє польське видання RMF. Залишається невирішеним питання прикордонного контролю на цій лінії.

Про запуск нового поїзда Рава-Руська-Варшава восени заявляли раніше в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, ми писали, що квитки на ще один міжнародний поїзд можна купити онлайн.

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