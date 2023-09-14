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До 500 пасажирів на день. Коли запустять новий поїзд до столиці Польщі з України

Четвер 14 вересня 2023 15:30
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До 500 пасажирів на день. Коли запустять новий поїзд до столиці Польщі з України Фото: Поїзд SKPL, випробувальна поїздка до Рава-Руської у квітні 2023 року (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

Запуск поїзда до Варшави зі станції Рава-Руська планується восени 2023 року. Це буде альтернативне сполучення із польською столицею з України.

Потяг щодня перевозитиме до 500 пасажирів в обох напрямках, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Залізничний пункт пропуску Рава-Руська понад 20 років не працював. Минулого року уряд доручив компанії відновити його та запустити новий поїзд, повідомив очільник "УЗ" Євген Лященко.

"Поїзд Рава-Руська – Варшава – це альтернативне залізничне сполучення зі столицею Польщі. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова", – зазначив він.

До станції Рава-Руська від кордону прокладена колія європейського стандарту 1435 мм. Ділянку 8,4 км до української станції відновила "Укрзалізниця". Також відреставрували вокзал на станції "Рава-Руська".

На початку літа польська залізнична компанія SKPL отримала дозвіл польської сторони на виконання рейсів на маршруті Варшава Всходня – Гребенне на кордоні з Україно і далі до станції Рава-Руська у Львівській області.

До 500 пасажирів на день. Коли запустять новий поїзд до столиці Польщі з УкраїниФото: Новий залізничний маршрут з Варшави в Україну (facebook.com/MinInfra.UA)

Також в "Укрзалізниці" очікують від польської сторони погодження на запуск нового маршруту поїзда між Києвом та Варшавою, який сформований із вагонів стандартного для України габариту. У травні цей поїзд здійснив тестове курсування до столиці Польщі. Це дасть можливість збільшити кількість місць на маршруті у 2-3 рази.

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