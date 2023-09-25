Уже в расписании. Появилась дата запуска нового поезда из Украины в Польшу

В расписании польской железной дороги появилось сообщение Рава-Русская-Варшава. Новый поезд будет курсировать с 15 октября.

Продажа билетов на новый поезд в Польшу еще не доступна. Какой будет график движения, РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Согласно расписанию на сайте польской железной дороги, из Равы-Русской поезд будет отправляться с 11:00 и прибывать в Варшаву (станция Варшава Всходня) в 17:29. Время в дороге – 7,5 часов. Поезд будет курсировать с остановкой на станции Люблин.

Из польской столицы поезд будет отправляться в 21:45. До пограничной станции во Львовской области будет прибывать через 6,5 часов – в 5:15.

Поезда будут курсировать ежедневно. Предполагается, что за один рейс будут перевозить до 240 пассажиров.

Перевозчиком на маршруте станет частная кампания SKPL. В начале лета этот перевозчик получил разрешение польской стороны на выполнение рейсов по маршруту Варшава Всходня – Гребенное на границе с Украиной и далее до станции Рава-Русская во Львовской области.

Фото: Рейсы от станции Рава-Русская в Варшаву в расписании польской железной дороги (скриншот РБК-Украина/portalpasazera.pl)

Поезд будет курсировать по новой колее европейского стандарта на участке 8,4 км, который проложили от польской границы. Также отреставрирован вокзал на станции "Рава-Русская".

В то же время, МВД Польши еще должно согласовать запуск поезда "Варшава-Рава-Русская", сообщает польское издание RMF. Остается нерешенным вопрос пограничного контроля на этой линии.