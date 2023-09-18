Без каси та черг. Квитки на ще один міжнародний поїзд можна купити онлайн

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків до Словаччини онлайн. Забронювати місце у поїзді Мукачево-Кошице можна через сайт чи мобільний застосунок перевізника.

Як дістатися залізницею до Братислави та Праги, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "УЗ".

Для того, щоб купити квитки на поїзд Мукачево-Кошице, тепер не обов'язково звертатися до міжнародної каси "Укрзалізниці". Достатньо відкрити сайт booking.uz.gov.ua або мобільний застосунок, заповнити дані та отримати електронний квиток. Вартість та сама – 412 грн у вагоні 2 класу.

Щодня до Словаччини відправляються два поїзди з Мукачево (платформа "Західна"):

№961 Мукачево-Кошице. Відправлення з Мукачева о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуття на станцію Кошице о 18:17;

№963 Мукачево-Кошице. Відправлення з Мукачева о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуття на станцію Кошице о 21:33.

Далі пасажири можуть вирушити до столиці Словаччини Братислави чи до Чехії – Праги. На станції Кошице можна пересісти на такі поїзди:

до Братислави – на нічний поїзд R 614 "Zemplin", який відправляється щодня з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33.

до Праги – на нічний поїзд EN 442 "Slovakia", що відправляється щодня з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.

У зворотному напрямку поїзди курсують за таким розкладом:

№960 Кошице-Мукачево відправляється щоденно о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуття до Мукачево о 14:00.

№962 Кошице-Мукачево відправляється щоденно о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуття до Мукачево о 16:53.

Доїхати до станції Кошице можна такими поїздами:

із Братислави – денним поїздом IC 521, що відправляється щодня зі столиці Словаччини о 06:22 та прибуває у Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до Мукачево (№962) відправляється об 11:46;

із Праги – нічним поїздом EN 443 "Slovakia", що відправляється щодня о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до Мукачево (№960) відправляється о 08:46.

Пасажирам нагадують, що посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево відбувається з окремої платформи ліворуч від вокзалу. До неї треба пройти 10 хвилин пішки. Станційні працівники підкажуть, куди йти.

Нагадаємо, ми писали, коли запустять новий поїзд до столиці Польщі з України.

Також ми розповідали, що міжнародні квитки "УЗ" можна буде купити тільки онлайн.

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