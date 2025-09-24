Вже понад 700 препаратів: що МОЗ змінило у програмі "Доступні ліки" й для кого

Міністерство охорони здоров'я України затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Йдеться про програму "Доступні ліки".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.
Українцям розповіли, що Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації - тобто доступні в аптеках безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом (у межах Програми медичних гарантій).
Уточнюється, що оновлення програми "Доступні ліки" є одним із кроків, визначених у Програмі дій уряду.
Йдеться про охоплення програмою:
"Наказ "Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року" набирає чинності вже 30 вересня", - наголосили в МОЗ.
Повідомляється, що до програми "Доступні ліки" було додано 85 нових препаратів.
Їх основні групи:
Уточнюється, що в оновленому переліку - ліки за такими Міжнародними непатентованими назвами (МНН): індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід, фолієва кислота.
У МОЗ розповіли, що відтепер програма реімбурсації містить 705 найменувань.
Зазначається, що до розширеного переліку входять:
Повідомляється, що відтепер програма реімбурсації "Доступні ліки" охоплює такі напрями:
Для того, щоб скористатися програмою реімбурсації, українцям потрібно:
"Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року програма "Доступні ліки" повинна діяти в кожній аптеці України", - зауважили в МОЗ.
Якщо аптека не має договору з НСЗУ, громадянам радять повідомити про це на гарячу лінію МОЗ України за номером: 0 800 505 201.
"Ваше звернення буде передане до Держлікслужби, що проводитиме подальшу перевірку аптеки", - пояснили українцям.
Якщо ж аптека має договір, але не відпускає "Доступні ліки" за е-рецептом - про це рекомендують розказати Національній службі здоров'я України (НСЗУ) за номером контакт-центру: 16-77.
Насамкінець у МОЗ нагадали, що відповідно до Порядку реімбурсації, реалізація лікарських засобів та медичних виробів, включених до програми, а також закуплених до дати затвердження оновлених переліків МОЗ, дозволяється за попередніми цінами впродовж 30 календарних днів з моменту початку їх дії.
Нагадаємо, з 1 березня 2025 року вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%. Тим часом дехто з економічних аналітиків вважає: після "зниження" цін на ліки українці платитимуть більше.
Пізніше президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій повідомив, що в Україні можуть здешевшати ще близько 250 ліків.
Тим часом фармацевтичний ринок "просів" після заборони маркетингових договорів у цій галузі.
Читайте також, чому продажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості.