Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вже понад 700 препаратів: що МОЗ змінило у програмі "Доступні ліки" й для кого

Перелік "Доступних ліків" було оновлено (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство охорони здоров'я України затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Йдеться про програму "Доступні ліки".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

Коли запрацюють запроваджені МОЗ зміни

Українцям розповіли, що Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації - тобто доступні в аптеках безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом (у межах Програми медичних гарантій).

Уточнюється, що оновлення програми "Доступні ліки" є одним із кроків, визначених у Програмі дій уряду.

Йдеться про охоплення програмою:

  • нових препаратів;
  • нових напрямків.

"Наказ "Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року" набирає чинності вже 30 вересня", - наголосили в МОЗ.

Скільки нових препаратів додали до програми

Повідомляється, що до програми "Доступні ліки" було додано 85 нових препаратів.

Їх основні групи:

  • вагітні та породіллі - 3 препарати;
  • хвороби щитоподібної залози - 6 препаратів;
  • глаукома - 8 препаратів;
  • дитячі захворювання - 5 препаратів;
  • інші хронічні хвороби - 61 препарат для серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.

Уточнюється, що в оновленому переліку - ліки за такими Міжнародними непатентованими назвами (МНН): індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід, фолієва кислота.

Що входить до розширеного переліку програми

У МОЗ розповіли, що відтепер програма реімбурсації містить 705 найменувань.

Зазначається, що до розширеного переліку входять:

  • 595 лікарських засобів;
  • 38 препаратів інсуліну;
  • 30 комбінованих лікарських засобів;
  • 42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.

Які напрями охоплює програма "Доступні ліки"

Повідомляється, що відтепер програма реімбурсації "Доступні ліки" охоплює такі напрями:

  • серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання;
  • цукровий і нецукровий діабет (у тому числі інсуліни);
  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
  • розлади психіки та поведінки;
  • епілепсія;
  • хвороба Паркінсона;
  • ліки для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді;
  • лікування болю та надання паліативної допомоги;
  • хвороби ендокринної системи;
  • метаболічні, аутоімунні та запальні захворювання;
  • глаукома;
  • мігрень;
  • захворювання у дітей;
  • лікування вагітних і породіль;
  • медичні вироби для вимірювання рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом I типу.

Як скористатися програмою реімбурсації

Для того, щоб скористатися програмою реімбурсації, українцям потрібно:

  • звернутись до лікаря;
  • отримати електронний рецепт;
  • завітати до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки";
  • отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

"Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року програма "Доступні ліки" повинна діяти в кожній аптеці України", - зауважили в МОЗ.

Що робити, якщо в аптеці вам відмовили

Якщо аптека не має договору з НСЗУ, громадянам радять повідомити про це на гарячу лінію МОЗ України за номером: 0 800 505 201.

"Ваше звернення буде передане до Держлікслужби, що проводитиме подальшу перевірку аптеки", - пояснили українцям.

Якщо ж аптека має договір, але не відпускає "Доступні ліки" за е-рецептом - про це рекомендують розказати Національній службі здоров'я України (НСЗУ) за номером контакт-центру: 16-77.

Насамкінець у МОЗ нагадали, що відповідно до Порядку реімбурсації, реалізація лікарських засобів та медичних виробів, включених до програми, а також закуплених до дати затвердження оновлених переліків МОЗ, дозволяється за попередніми цінами впродовж 30 календарних днів з моменту початку їх дії.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%. Тим часом дехто з економічних аналітиків вважає: після "зниження" цін на ліки українці платитимуть більше.

Пізніше президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій повідомив, що в Україні можуть здешевшати ще близько 250 ліків.

Тим часом фармацевтичний ринок "просів" після заборони маркетингових договорів у цій галузі.

Читайте також, чому продажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості.

