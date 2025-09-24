RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Уже более 700 препаратов: что Минздрав изменил в программе "Доступные лекарства" и для кого

Перечень "Доступных лекарств" был обновлен (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации. Речь идет о программе "Доступные лекарства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Когда заработают введенные Минздравом изменения

Украинцам рассказали, что Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации - то есть доступны в аптеках бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту (в рамках Программы медицинских гарантий).

Уточняется, что обновление программы "Доступные лекарства" является одним из шагов, определенных в Программе действий правительства.

Речь идет о включении в программу:

  • новых препаратов;
  • новых направлений.

"Приказ "Об утверждении Перечней лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, по состоянию на 28 августа 2025 года" вступает в силу уже 30 сентября", - подчеркнули в Минздраве.

Сколько новых препаратов добавили в программу

Сообщается, что в программу "Доступные лекарства" было добавлено 85 новых препаратов.

Их основные группы:

  • беременные и роженицы - 3 препарата;
  • болезни щитовидной железы - 6 препаратов;
  • глаукома - 8 препаратов;
  • детские заболевания - 5 препаратов;
  • другие хронические болезни - 61 препарат для сердечно-сосудистых, дыхательных, метаболических, психических и неврологических расстройств.

Уточняется, что в обновленном перечне - лекарства по таким Международным непатентованным названиям (МНН): индапамид, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемид, фолиевая кислота.

Что входит в расширенный перечень программы

В Минздраве рассказали, что отныне программа реимбурсации содержит 705 наименований.

Отмечается, что в расширенный перечень входят:

  • 595 лекарственных средств;
  • 38 препаратов инсулина;
  • 30 комбинированных лекарственных средств;
  • 42 тест-полосок для измерения уровня глюкозы.

Какие направления охватывает программа "Доступные лекарства"

Сообщается, что отныне программа реимбурсации "Доступные лекарства" охватывает такие направления:

  • сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания;
  • сахарный и несахарный диабет (в том числе инсулины);
  • хронические болезни нижних дыхательных путей;
  • расстройства психики и поведения;
  • эпилепсия;
  • болезнь Паркинсона;
  • лекарства для пациентов в посттрансплантационном периоде;
  • лечение боли и оказание паллиативной помощи;
  • болезни эндокринной системы;
  • метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания;
  • глаукома;
  • мигрень;
  • заболевания у детей;
  • лечение беременных и рожениц;
  • медицинские изделия для измерения уровня сахара в крови пациентами с диабетом I типа.

Как воспользоваться программой реимбурсации

Для того чтобы воспользоваться программой реимбурсации, украинцам нужно:

  • обратиться к врачу;
  • получить электронный рецепт;
  • посетить аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства";
  • получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

"Напомним, что с 1 июля 2025 года программа "Доступные лекарства" должна действовать в каждой аптеке Украины", - отметили в Минздраве.

Что делать, если в аптеке вам отказали

Если аптека не имеет договора с НСЗУ, гражданам советуют сообщить об этом на горячую линию Минздрава Украины по номеру: 0 800 505 201.

"Ваше обращение будет передано в Гослекслужбу, которая будет проводить дальнейшую проверку аптеки", - объяснили украинцам.

Если же аптека имеет договор, но не отпускает "Доступные лекарства" по е-рецепту - об этом рекомендуют рассказать Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) по номеру контакт-центра: 16-77.

В завершение в Минздраве напомнили, что в соответствии с Порядком реимбурсации, реализация лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в программу, а также закупленных до даты утверждения обновленных перечней Минздрава, разрешается по предварительным ценам в течение 30 календарных дней с момента начала их действия.

Напомним, с 1 марта 2025 года стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%. Между тем некоторые из экономических аналитиков считают: после "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше.

Позже президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий сообщил, что в Украине могут подешеветь еще около 250 лекарств.

Между тем фармацевтический рынок "просел" после запрета маркетинговых договоров в этой области.

Читайте также, почему продажи лекарств в Украине падают в количестве, но растут в стоимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинааптекипослугиПрепаратыМинистерство здравоохранения УкраиныМедицинская помощьВрачиДоступные лекарства