Уже более 700 препаратов: что Минздрав изменил в программе "Доступные лекарства" и для кого

Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации. Речь идет о программе "Доступные лекарства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Украинцам рассказали, что Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации - то есть доступны в аптеках бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту (в рамках Программы медицинских гарантий).
Уточняется, что обновление программы "Доступные лекарства" является одним из шагов, определенных в Программе действий правительства.
Речь идет о включении в программу:
"Приказ "Об утверждении Перечней лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, по состоянию на 28 августа 2025 года" вступает в силу уже 30 сентября", - подчеркнули в Минздраве.
Сообщается, что в программу "Доступные лекарства" было добавлено 85 новых препаратов.
Их основные группы:
Уточняется, что в обновленном перечне - лекарства по таким Международным непатентованным названиям (МНН): индапамид, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемид, фолиевая кислота.
В Минздраве рассказали, что отныне программа реимбурсации содержит 705 наименований.
Отмечается, что в расширенный перечень входят:
Сообщается, что отныне программа реимбурсации "Доступные лекарства" охватывает такие направления:
Для того чтобы воспользоваться программой реимбурсации, украинцам нужно:
"Напомним, что с 1 июля 2025 года программа "Доступные лекарства" должна действовать в каждой аптеке Украины", - отметили в Минздраве.
Если аптека не имеет договора с НСЗУ, гражданам советуют сообщить об этом на горячую линию Минздрава Украины по номеру: 0 800 505 201.
"Ваше обращение будет передано в Гослекслужбу, которая будет проводить дальнейшую проверку аптеки", - объяснили украинцам.
Если же аптека имеет договор, но не отпускает "Доступные лекарства" по е-рецепту - об этом рекомендуют рассказать Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) по номеру контакт-центра: 16-77.
В завершение в Минздраве напомнили, что в соответствии с Порядком реимбурсации, реализация лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в программу, а также закупленных до даты утверждения обновленных перечней Минздрава, разрешается по предварительным ценам в течение 30 календарных дней с момента начала их действия.
Напомним, с 1 марта 2025 года стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%. Между тем некоторые из экономических аналитиков считают: после "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше.
Позже президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий сообщил, что в Украине могут подешеветь еще около 250 лекарств.
Между тем фармацевтический рынок "просел" после запрета маркетинговых договоров в этой области.
