Уже более 700 препаратов: что Минздрав изменил в программе "Доступные лекарства" и для кого

Когда заработают введенные Минздравом изменения

Украинцам рассказали, что Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации - то есть доступны в аптеках бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту (в рамках Программы медицинских гарантий).

Уточняется, что обновление программы "Доступные лекарства" является одним из шагов, определенных в Программе действий правительства.

Речь идет о включении в программу:

новых препаратов;

новых направлений.

"Приказ "Об утверждении Перечней лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, по состоянию на 28 августа 2025 года" вступает в силу уже 30 сентября", - подчеркнули в Минздраве.

Сколько новых препаратов добавили в программу

Сообщается, что в программу "Доступные лекарства" было добавлено 85 новых препаратов.

Их основные группы:

беременные и роженицы - 3 препарата;

болезни щитовидной железы - 6 препаратов;

глаукома - 8 препаратов;

детские заболевания - 5 препаратов;

другие хронические болезни - 61 препарат для сердечно-сосудистых, дыхательных, метаболических, психических и неврологических расстройств.

Уточняется, что в обновленном перечне - лекарства по таким Международным непатентованным названиям (МНН): индапамид, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемид, фолиевая кислота.

Что входит в расширенный перечень программы

В Минздраве рассказали, что отныне программа реимбурсации содержит 705 наименований.

Отмечается, что в расширенный перечень входят:

595 лекарственных средств;

38 препаратов инсулина;

30 комбинированных лекарственных средств;

42 тест-полосок для измерения уровня глюкозы.

Какие направления охватывает программа "Доступные лекарства"

Сообщается, что отныне программа реимбурсации "Доступные лекарства" охватывает такие направления:

сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания;

сахарный и несахарный диабет (в том числе инсулины);

хронические болезни нижних дыхательных путей;

расстройства психики и поведения;

эпилепсия;

болезнь Паркинсона;

лекарства для пациентов в посттрансплантационном периоде;

лечение боли и оказание паллиативной помощи;

болезни эндокринной системы;

метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания;

глаукома;

мигрень;

заболевания у детей;

лечение беременных и рожениц;

медицинские изделия для измерения уровня сахара в крови пациентами с диабетом I типа.

Как воспользоваться программой реимбурсации

Для того чтобы воспользоваться программой реимбурсации, украинцам нужно:

обратиться к врачу;

получить электронный рецепт;

посетить аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства";

получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

"Напомним, что с 1 июля 2025 года программа "Доступные лекарства" должна действовать в каждой аптеке Украины", - отметили в Минздраве.

Что делать, если в аптеке вам отказали

Если аптека не имеет договора с НСЗУ, гражданам советуют сообщить об этом на горячую линию Минздрава Украины по номеру: 0 800 505 201.

"Ваше обращение будет передано в Гослекслужбу, которая будет проводить дальнейшую проверку аптеки", - объяснили украинцам.

Если же аптека имеет договор, но не отпускает "Доступные лекарства" по е-рецепту - об этом рекомендуют рассказать Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) по номеру контакт-центра: 16-77.

В завершение в Минздраве напомнили, что в соответствии с Порядком реимбурсации, реализация лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в программу, а также закупленных до даты утверждения обновленных перечней Минздрава, разрешается по предварительным ценам в течение 30 календарных дней с момента начала их действия.