Продажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості, - учасник ринку
За підсумками перших п’яти місяців 2025 року роздрібний аптечний ринок України демонструє суперечливу динаміку. У натуральних показниках продажі лікарських засобів скоротилися, тоді як у гривневому еквіваленті ринок виріс більш ніж на 20% - переважно за рахунок інфляції.
Про це йдеться у колонці директорки департаменту стратегічного управління та розвитку Мережі аптек АНЦ Анни Лавренової, опублікованій РБК-Україна.
Також за даними Proxima, середні відпускні ціни на лікарські засоби за січень–травень 2025 року зросли майже на 14%. При цьому 72% кінцевої вартості препарату формує саме виробник. Середня аптечна націнка в Україні становить близько 14%, що є найнижчим показником у Європі. Для порівняння: у Польщі цей показник сягає 19%, в Угорщині - 20%, у Румунії - 16%.
Як зазначає Лавренова, 71% респондентів вважають: чим більше аптек у населеному пункті, тим легше знайти необхідні ліки. Ще 66,8% зазначають, що більша кількість аптек допомагає знайти вигіднішу ціну. У воєнних умовах аптечні мережі продовжують відкривати нові точки у віддалених і прифронтових районах та запускати мобільні аптечні пункти.
Нові регуляції ринку ліків
Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні діє тимчасова заборона маркетингових договорів між виробниками та аптечними мережами.
Однак, як наголошує Лавренова, очікуваного зниження цін це не принесло: навпаки, серед безрецептурних препаратів у травні зафіксоване подорожчання на понад 20% у річному вимірі. Також споживачі втратили доступ до акційних пропозицій, які раніше становили суттєву частку продажів.
У країнах ЄС великі аптечні мережі отримують державну підтримку. Так, у Великій Британії значну частку ринку контролюють Boots та LloydsPharmacy, а в Норвегії після дерегуляції 90% аптек зосереджені у трьох великих мережах.
В Україні аптечний бізнес працює у воєнній економіці, коли 85% витрат на ліки покривають самі пацієнти, що посилює соціальну роль аптек як критичної ланки медичної інфраструктури.