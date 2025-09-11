ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Продажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості, - учасник ринку

Україна, Четвер 11 вересня 2025 13:27
UA EN RU
Продажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості, - учасник ринку Фото: експерт заявив, що родажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року роздрібний аптечний ринок України демонструє суперечливу динаміку. У натуральних показниках продажі лікарських засобів скоротилися, тоді як у гривневому еквіваленті ринок виріс більш ніж на 20% - переважно за рахунок інфляції.

Про це йдеться у колонці директорки департаменту стратегічного управління та розвитку Мережі аптек АНЦ Анни Лавренової, опублікованій РБК-Україна.

Також за даними Proxima, середні відпускні ціни на лікарські засоби за січень–травень 2025 року зросли майже на 14%. При цьому 72% кінцевої вартості препарату формує саме виробник. Середня аптечна націнка в Україні становить близько 14%, що є найнижчим показником у Європі. Для порівняння: у Польщі цей показник сягає 19%, в Угорщині - 20%, у Румунії - 16%.

Як зазначає Лавренова, 71% респондентів вважають: чим більше аптек у населеному пункті, тим легше знайти необхідні ліки. Ще 66,8% зазначають, що більша кількість аптек допомагає знайти вигіднішу ціну. У воєнних умовах аптечні мережі продовжують відкривати нові точки у віддалених і прифронтових районах та запускати мобільні аптечні пункти.

Нові регуляції ринку ліків

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні діє тимчасова заборона маркетингових договорів між виробниками та аптечними мережами.

Однак, як наголошує Лавренова, очікуваного зниження цін це не принесло: навпаки, серед безрецептурних препаратів у травні зафіксоване подорожчання на понад 20% у річному вимірі. Також споживачі втратили доступ до акційних пропозицій, які раніше становили суттєву частку продажів.

У країнах ЄС великі аптечні мережі отримують державну підтримку. Так, у Великій Британії значну частку ринку контролюють Boots та LloydsPharmacy, а в Норвегії після дерегуляції 90% аптек зосереджені у трьох великих мережах.

В Україні аптечний бізнес працює у воєнній економіці, коли 85% витрат на ліки покривають самі пацієнти, що посилює соціальну роль аптек як критичної ланки медичної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лікарі Лікарні
Новини
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії