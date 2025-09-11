Продажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості, - учасник ринку

Фото: експерт заявив, що родажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості (Getty Images)

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року роздрібний аптечний ринок України демонструє суперечливу динаміку. У натуральних показниках продажі лікарських засобів скоротилися, тоді як у гривневому еквіваленті ринок виріс більш ніж на 20% - переважно за рахунок інфляції.

Про це йдеться у колонці директорки департаменту стратегічного управління та розвитку Мережі аптек АНЦ Анни Лавренової, опублікованій РБК-Україна.

Також за даними Proxima, середні відпускні ціни на лікарські засоби за січень–травень 2025 року зросли майже на 14%. При цьому 72% кінцевої вартості препарату формує саме виробник. Середня аптечна націнка в Україні становить близько 14%, що є найнижчим показником у Європі. Для порівняння: у Польщі цей показник сягає 19%, в Угорщині - 20%, у Румунії - 16%. Як зазначає Лавренова, 71% респондентів вважають: чим більше аптек у населеному пункті, тим легше знайти необхідні ліки. Ще 66,8% зазначають, що більша кількість аптек допомагає знайти вигіднішу ціну. У воєнних умовах аптечні мережі продовжують відкривати нові точки у віддалених і прифронтових районах та запускати мобільні аптечні пункти.