В Україні здешевшають ще близько 250 ліків: що про це відомо
В Україні триває робота щодо зниження цін на ліки. Очікується, що здешевшати можуть ще близько 250 позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг президента асоціації "Виробники ліків України" Петра Багрія.
Що відомо про зниження цін на ліки Україні
За словами експерта, робота щодо зниження цін на ліки в Україні триває, тож у майбутньому здешевшати можуть ще близько 250 лікарських препаратів.
Багрій нагадав, що раніше виробники вже:
- зменшили вартість 101 позиції на 30%;
- переоцінили залишки у дистриб'юторів і в аптеках (щоб зміни набрали чинності негайно).
"Ця робота - не завершена, вона триває далі. Зараз йде робота над наступними близько 200-250 позиціями найменувань препаратів, на які буде знижена ціна. Щось буде знижено на 30%, щось - на 40%, щось - на 20%. Це вже ринкова ситуація визначає", - пояснив президент асоціації.
Він зауважив також, що аптеки в Україні "контролюють" нині п'ять основних мереж.
"Ми маємо сьогодні п'ять аптечних мереж, які (і це ні для кого не секрет) володіють 80-85% ринку... Там також є конкуренція. Не можна сказати, що це безконкурентний ринок. Це - абсолютно різні мережі, кожна з них веде свою політику", - зауважив Багрій.
Він визнав, що значну роль у формуванні цін на ліки в Україні відіграють так звані маркетингові договори між аптеками та виробниками.
"Оскільки фармацевтичний ринок генеричний... Часто виробники роблять одну й ту ж діючу речовину, той самий продукт. І вони борються за полицю в цій аптеці. І тут йдуть так звані маркетингові договори - щоб потрапити туди, треба заплатити бонус. Хто заплатить бонусів більше, той потрапить на полицю. І, відповідно, це призводить до зростання ціни й до того, що ми, як пацієнти в країні, переплачуємо", - пояснив спеціаліст.
Водночас Багрій наголосив, що це питання потребує державного врегулювання з урахуванням інтересів споживачів.
Крім того, президент асоціації "Виробники ліків України" розповів, що наша держава нині експортує препарати у 73 країни світу. При цьому експорт щороку зростає.
"Україна сьогодні експортує ліки в 73 країни світу, експортує дуже активно. Якщо в 1991 році, коли Україна стала незалежною, український експорт був винятково в країни Радянського союзу, то сьогодні це - 73 країни. Крім того, експорт зростає щороку. Рік до року ми додаємо 20% до експорту", - підсумував Багрій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 березня 2025 року вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%.
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