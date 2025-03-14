В Україні здешевшають ще близько 250 ліків: що про це відомо

В Україні триває робота щодо зниження цін на ліки. Очікується, що здешевшати можуть ще близько 250 позицій.

Що відомо про зниження цін на ліки Україні

За словами експерта, робота щодо зниження цін на ліки в Україні триває, тож у майбутньому здешевшати можуть ще близько 250 лікарських препаратів.

Багрій нагадав, що раніше виробники вже:

зменшили вартість 101 позиції на 30%;

переоцінили залишки у дистриб'юторів і в аптеках (щоб зміни набрали чинності негайно).

"Ця робота - не завершена, вона триває далі. Зараз йде робота над наступними близько 200-250 позиціями найменувань препаратів, на які буде знижена ціна. Щось буде знижено на 30%, щось - на 40%, щось - на 20%. Це вже ринкова ситуація визначає", - пояснив президент асоціації.

Він зауважив також, що аптеки в Україні "контролюють" нині п'ять основних мереж.

"Ми маємо сьогодні п'ять аптечних мереж, які (і це ні для кого не секрет) володіють 80-85% ринку... Там також є конкуренція. Не можна сказати, що це безконкурентний ринок. Це - абсолютно різні мережі, кожна з них веде свою політику", - зауважив Багрій.

Він визнав, що значну роль у формуванні цін на ліки в Україні відіграють так звані маркетингові договори між аптеками та виробниками.

"Оскільки фармацевтичний ринок генеричний... Часто виробники роблять одну й ту ж діючу речовину, той самий продукт. І вони борються за полицю в цій аптеці. І тут йдуть так звані маркетингові договори - щоб потрапити туди, треба заплатити бонус. Хто заплатить бонусів більше, той потрапить на полицю. І, відповідно, це призводить до зростання ціни й до того, що ми, як пацієнти в країні, переплачуємо", - пояснив спеціаліст.

Водночас Багрій наголосив, що це питання потребує державного врегулювання з урахуванням інтересів споживачів.

Крім того, президент асоціації "Виробники ліків України" розповів, що наша держава нині експортує препарати у 73 країни світу. При цьому експорт щороку зростає.

"Україна сьогодні експортує ліки в 73 країни світу, експортує дуже активно. Якщо в 1991 році, коли Україна стала незалежною, український експорт був винятково в країни Радянського союзу, то сьогодні це - 73 країни. Крім того, експорт зростає щороку. Рік до року ми додаємо 20% до експорту", - підсумував Багрій.