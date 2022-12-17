Вже не помста за Кримський міст. У РФ вигадали нову "мету" ударів по енергосистемі України

У Росії продовжують поширювати відверту брехню щодо ударів по енергетиці України. Таким чином ворог намагається виправдати свої військові злочини та терор проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

Кремлівські пропагандисти оприлюднили дезінформацію від Міноборони РФ про те, що ракетна атака 16 грудня "була завдана по системах військового управління, оборонно-промислового комплексу та об'єктах енергетики, що їх забезпечують".

Однак на цьому вони не зупинилися та вигадали нову "мету" обстрілів, заявивши, що "внаслідок ударів зірвано перекидання зброї та боєприпасів іноземного виробництва, блоковано висування резервів у райони бойових дій, зупинено оборонні підприємства".

Варто зауважити, що таким чином Міноборони РФ заперечило російському диктатору Володимиру Путіну, який раніше говорив, що атаки на енергосистему України - це "помста за Кримський міст", водночас визнаючи власні військові злочини.