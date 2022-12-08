ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін нагадав, що б'є по інфраструктурі України за Кримський міст: "не ми перші почали"

Новость на русском →
Москва, Четвер 08 грудня 2022 14:51
Путін нагадав, що б'є по інфраструктурі України за Кримський міст: "не ми перші почали" Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія завдає масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі нібито через помсту. Це так звана "відповідь" за підрив на Кримському мосту.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

"Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, але перші удари завдали ті, хто бив по Кримському мосту", - сказав Путін.

При цьому диктатор поскаржився на зрозумілу реакцію світової спільноти, яка засуджує російський терор мирних міст України.

"Захід не помічає дій України проти Росії, але при цьому кроки Москви у відповідь викликають хвилю інформаційного шуму. Варто нам поворухнутися, щось зробити: шум, гам, тріск на весь всесвіт. Це не буде нам заважати виконувати бойові завдання", - додав Путін.

Нагадаємо, що вибухи на Кримському мосту сталися 8 жовтня. Тоді стало відомо про пошкодження автомобільного та залізничного полотна. Спочатку рух мостом повністю припиняли, потім дещо відновили.

Втім, вже через пару днів, 10 жовтня, російські війська здійснили масований ракетний обстріл усієї території України. Зокрема, по об'єктах інфраструктури.

Згодом Путін спробував виправдатися за цей масований терор. Він заявив, що удари по енергетиці є так званою відповіддю за "провокації Києва", зокрема маючи на увазі Кримський міст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Крымский мост
NEWS
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни