Путін нагадав, що б'є по інфраструктурі України за Кримський міст: "не ми перші почали"

Росія завдає масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі нібито через помсту. Це так звана "відповідь" за підрив на Кримському мосту.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

"Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, але перші удари завдали ті, хто бив по Кримському мосту", - сказав Путін.

При цьому диктатор поскаржився на зрозумілу реакцію світової спільноти, яка засуджує російський терор мирних міст України.

"Захід не помічає дій України проти Росії, але при цьому кроки Москви у відповідь викликають хвилю інформаційного шуму. Варто нам поворухнутися, щось зробити: шум, гам, тріск на весь всесвіт. Це не буде нам заважати виконувати бойові завдання", - додав Путін.

Нагадаємо, що вибухи на Кримському мосту сталися 8 жовтня. Тоді стало відомо про пошкодження автомобільного та залізничного полотна. Спочатку рух мостом повністю припиняли, потім дещо відновили.

Втім, вже через пару днів, 10 жовтня, російські війська здійснили масований ракетний обстріл усієї території України. Зокрема, по об'єктах інфраструктури.

Згодом Путін спробував виправдатися за цей масований терор. Він заявив, що удари по енергетиці є так званою відповіддю за "провокації Києва", зокрема маючи на увазі Кримський міст.

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