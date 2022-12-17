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Уже не месть за Крымский мост. В РФ придумали новую "цель" ударов по энергосистеме Украины

Фото: В РФ придумали новую "цель" ударов по энергосистеме Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В России продолжают распространять откровенную ложь по ударам по энергетике Украины. Таким образом враг пытается оправдать свои военные преступления и террор против мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Кремлевские пропагандисты обнародовали дезинформацию от Минобороны РФ о том, что ракетная атака 16 декабря "была нанесена по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики".

Однако на этом они не остановились и придумали новую "цель" обстрелов, заявив, что "в результате ударов сорвано перекидывание оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия".

Следует заметить, что таким образом Минобороны РФ возразило российскому диктатору Владимиру Путину, ранее говорившему, что атаки на энергосистему Украины - это "месть за Крымский мост", одновременно признавая собственные военные преступления.

Напомним, в ходе массированного ракетного удара по Украине оккупанты выпустили 76 ракет, из которых 60 были уничтожены силами ПВО.

Вражеская атака привела к повреждениям объектов энергосистемы на юге, востоке и столичном регионе. Под ударом попали Киев, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская и Харьковская области.

"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме, а аварийные отключения света снова охватили все регионы.

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