Вже не перемир'я? В індійському Кашмірі знову лунають вибухи

Фото: в індійському Кашмірі знову лунають вибухи (Getty Images)

В індійському Кашмірі знову пролунали вибухи. Це сталося невдовзі після домовленостей між Індією та Пакистаном про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного обраного посадовця регіону Омара Абдулли.