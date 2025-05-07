Обмін ударами: чи почнеться ядерна війна між Індією та Пакистаном

Ескалація між Індією та Пакистаном підійшла до свого піку. Країни обмінялись ударами та войовничими заявами на адресу одна одної, тож нові зіткнення майже неуникні.

Про те, чи можуть поточні події перерости в повномасштабну війну між двома ядерними державами – читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Чим поточне протистояння між Індією та Пакистаном схоже, а чим відрізняється від конфліктів минулих років?

Чи може між двома країнами початись справжня ядерна війна і коли події можуть піти на спад?

Чому поточний конфлікт між двома ядерними державами точно не стане останнім?

Як почався поточний конфлікт

В ніч на середу, 7 травня, Індія і Пакистан обмінялися ударами по території один одного. Ці події стали кульмінацією напруження між двома країнами, яке виникло внаслідок теракту 22 квітня. Тоді на курорті поблизу міста Пахалгам в контрольованій Індією частині спірного регіону Кашмір озброєні бойовики вбили 26 туристів. Причому як жертв свідомо відбирали саме індусів.

Відповідальність спочатку взяло на себе – а потім відмовилось – маловідоме угруповання "Фронт опору". Індія досі не оприлюднила вагомих доказів причетності Пакистану, але звинуватила владу країни в причетності до теракту.

В ході операції "Сіндур" на території Пакистану загинуло щонайменше 26 мирних жителів, а 46 осіб отримали поранення. Індійська влада заявляє про удари по тренувальних таборах бойовиків. Пакистан же заявив про удари по "виключно цивільних". За словами речника збройних сил Пакистану Ахмеда Шаріфа Чаудрі, постраждали дві мечеті.

Пакистан завдав удару у відповідь, нібито по штабу бригади збройних сил Індії та одному з постів, розташованих вздовж розділової лінії в Кашмірі. Проте, міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що "Ісламабад готовий згорнути бойові дії проти Індії, якщо Нью-Делі відступить".

Повторення 2019 року?

Це далеко не перше подібне загострення між Індією та Пакистаном протягом останніх років. У 2019 році події розвивалися за схожим, але не до кінця тотожним сценарієм. Тоді автомобіль начинений вибухівкою протаранив автобус з індійськими поліцейськими, вбивши 40 людей. У відповідь Індія завдала авіаудару по ймовірному табору бойовиків у Пакистані, що переросло у серію зіткнень.

"Тоді тільки через 12-13 днів тільки була відповідь Індії. Теж обстріляли територію Пакистану, пояснивши, що били по місцях скупчення терористів. І відповідно, зараз ЗМІ проводили аналогії: що Індія вичекає момент, підбере для себе об'єкти, куди вона буде завдавати удару. І нинішній обстріл – він мав бути", - сказала РБК-Україна магістр зовнішньої політики, експерт з питань Азії Наталія Бутирська.

Разом з тим, цьогорічні події мають деякі відмінності. У 2019 році ВПС Індії діяли частково на території пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва і більшою мірою у спірному регіоні Кашмір. Зараз йде мова про масштабніші удари саме по міжнародно визнаній території Пакистану – об'єктах в містах Котлі, Бахавалпур, Мурідке, Багх і Музаффарабад, переважно в провінції Пенджаб.

На тлі нічних ударів в індійському політикумі та медіа розпочався патріотичний підйом. Водночас у Пакистані все спокійніше. Керівництво країни публічно демонструє максимальну зосередженість. Втім, ймовірність переростання поточних подій у масштабніший конфлікт невелика.

"Індія, зокрема, протягом періоду, відколи стався терористичний акт, мала дати відповідь на запит громадян. Пакистан мав відповісти, показати, що він не буде поступатися. Але разом з тим, вони не зацікавлені у великому військовому конфлікті", – зазначила Бутирська.

За її словами, тим паче, не йдеться про ядерний конфлікт. Хоча від окремих радикальних політиків з Пакистану звучать такі заяви, загалом сторони усвідомлюють наслідки конфронтації.

"Дипломатичні канали, включаючи закулісні комунікації, залишаються відкритими, а історичні прецеденти показують, що обидві сторони можуть деескалювати ситуацію після обмежених дій", – зазначив експерт Atlantic Council Алекс Плітсас.

Разом з тим, не виключений ще один обмежений удар Пакистану по території Індії, теж суто з репутаційних міркувань.

Фактори стабілізації

Серед іншого, обмеженню конфлікту нинішнім рівнем сприяє міжнародна обстановка. У протистоянні з Індією значно слабший Пакистан заручився підтримкою кількох потужних держав.

Перш за все, це Китай. Між обома країнами існує стратегічний союз. Для Китаю Пакистан важливий, перш за все, як логістичний коридор, що сполучає внутрішні китайські провінції зі світовим океаном. Однак обидві країни також співпрацюють в безпековій сфері.

Що важливо, Китай є постійним членом Ради безпеки ООН із правом вето. Крім того, сам Пакистан наразі є непостійним членом Радбезу. За підсумками нинішнього обміну ударами Китай закликав "уникати дій, які можуть призвести до ескалації".

Пакистан має історично тісні зв'язки з арабськими монархіями Перської затоки. Крім того, останніми роками країна спирається на альянс з Туреччиною та Азербайджаном, укладений в 2021 році. Під час нинішнього загострення Ісламабад отримав від партнерів не лише політичну підтримку. За даними сервісу Flightradar, протягом останнього часу з Туреччини в Пакистан прибуло шість військових транспортних літаків C-130 Hercules, які ймовірно перевозили військові вантажі.

З іншого боку, Індія перебуває у не найкращому становищі, аби починати повномасштабну війну. Країна могла б розраховувати на підтримку окремих країн Європи та Сполучених Штатів, які розглядають її як альтернативу Китаю. Але тут існує низка обмежень. Зокрема, для президента США Дональда Трампа розгортання нового конфлікту невигідне. Навпаки, він багато разів заявляв, що планує "завершувати війни", а не починати їх. Крім того, в Індії зберігаються напружені відносини з Китаєм та ще однією сусідньою країною з мусульманським населенням – Бангладеш.

Стримуючим фактором можуть бути і військові спроможності Пакистану, який може завдати суттєвих втрат Індії. Так, в ніч на 7 травня уряд країни заявив про "збиття двох ворожих літаків та одного БПЛА". Індія заперечує цей факт, але в соцмережах з'явилися фото і відео уламків з написами французькою мовою. А це може вказувати на винищувачі Rafale або Mirage-2000, які є на озброєнні Індії.

Уламки збитого індійського літака (фото: Getty Images)

Також потужним стримуючим фактором є наявність в обох країн ядерної зброї. Причому, якщо за сукупною військовою потужністю Індія переважає Пакистан, то щодо ядерної зброї між країнами зберігається паритет. В Пакистані немає офіційної ядерної доктрини, але країна залишає за собою право на ядерну відповідь, у випадку якщо Індія атакує неядерними силами.

Передумови для подальшого конфлікту

Навіть якщо нинішнє загострення зійде нанівець, передумови для повторення подібних ситуацій зберігаються. Спадок трьох повномасштабних воєн не може зникнути просто так.

"Між Індією та Пакистаном не існує довіри, але є високий рівень протистояння, який тягнеться роками. Також ми не бачимо перспектив залагодження цього конфлікту настільки, щоб в майбутньому не виникали подібні ситуації, а це завжди несе ризик виходу ситуації з-під контролю", – зазначила РБК-Україна Бутирська.

Значною мірою ситуація буде визначатися тим, як вирішиться водна проблема. Після теракту 23 квітня Індія призупинила дію договору із Пакистаном про води Інду.

Ця ріка тече по території Пакистану і є важливим джерелом питної води для населення і промисловості. Але її витоки контролює Індія.

"Це теж підґрунтя для наступних протиріч. Навіть якщо зараз вони задовольняться нинішніми ударами і знайдуть порозуміння, водне питання буде стояти між двома країнами", - підкреслила Бутирська.

З початку травня почалося перекриття гребель, але ймовірно, цей процес буде тривалим. Це своєю чергою створює простір для переговорів, але до якої міри сторони готові на них іти саме зараз – питання відкрите. Цілком ймовірно, що після пікового напруження у двосторонніх відносинах, яке триватиме тиждень-два та супроводжуватиметься бойовими діями обмеженого масштабу, поступово почнеться процес деескалації.