Вже наступного місяця. Зеленський анонсував запуск контрольованого експорту зброї

Запуск програми контрольованого експорту української зброї має відбутися вже наступного місяця. Виконання завдань щодо виробництва та постачання дронів забезпечуватиме міністр оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

" На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави ", - заявив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що програму контрольованого експорту української зброї необхідно запустити вже наступного місяця.

"Міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів - FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків", - наголосив він.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Він наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.

За словами Володимира Зеленського, ЗСУ вже мають досвід бойового застосування нових ракет "Фламінго" і "Рута". Він також анонсував нові удари по ворожим цілям найближчим часом.

Зазначимо, також президент повідомив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

РБК-Україна також писало, що делегація України нещодавно відвідала США. Країни обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

До слова, міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити найближчим часом 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб убезпечити Україну від ризиків з боку РФ.