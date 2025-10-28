ua en ru
Вже наступного місяця. Зеленський анонсував запуск контрольованого експорту зброї

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 18:59
Вже наступного місяця. Зеленський анонсував запуск контрольованого експорту зброї Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Запуск програми контрольованого експорту української зброї має відбутися вже наступного місяця. Виконання завдань щодо виробництва та постачання дронів забезпечуватиме міністр оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів - FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків", - наголосив він.

Український лідер підкреслив, що програму контрольованого експорту української зброї необхідно запустити вже наступного місяця.

"На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави", - заявив Зеленський.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Він наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.

За словами Володимира Зеленського, ЗСУ вже мають досвід бойового застосування нових ракет "Фламінго" і "Рута". Він також анонсував нові удари по ворожим цілям найближчим часом.

Зазначимо, також президент повідомив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

РБК-Україна також писало, що делегація України нещодавно відвідала США. Країни обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

До слова, міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити найближчим часом 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб убезпечити Україну від ризиків з боку РФ.

