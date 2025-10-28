ua en ru
Уже в следующем месяце. Зеленский анонсировал запуск контролируемого экспорта оружия

Украина, Вторник 28 октября 2025 18:59
Уже в следующем месяце. Зеленский анонсировал запуск контролируемого экспорта оружия Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Запуск программы контролируемого экспорта украинского оружия должен состояться уже в следующем месяце. Выполнение задач по производству и поставке дронов будет обеспечивать министр обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов - FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков", - подчеркнул он.

Украинский лидер подчеркнул, что программу контролируемого экспорта украинского оружия необходимо запустить уже в следующем месяце.

"К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - заявил Зеленский.

Производство оружия в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. Он отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

По словам Владимира Зеленского, ВСУ уже имеют опыт боевого применения новых ракет "Фламинго" и "Рута". Он также анонсировал новые удары по вражеским целям в ближайшее время.

Отметим, также президент сообщил, что Украина успешно применила ракеты "Нептун" и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.

РБК-Украина также писало, что делегация Украины недавно посетила США. Страны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

К слову, министр обороны Денис Шмыгаль пообещал обеспечить в ближайшее время 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы обезопасить Украину от рисков со стороны РФ.

