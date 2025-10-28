Уже в следующем месяце. Зеленский анонсировал запуск контролируемого экспорта оружия
Запуск программы контролируемого экспорта украинского оружия должен состояться уже в следующем месяце. Выполнение задач по производству и поставке дронов будет обеспечивать министр обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов - FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков", - подчеркнул он.
Украинский лидер подчеркнул, что программу контролируемого экспорта украинского оружия необходимо запустить уже в следующем месяце.
"К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - заявил Зеленский.
Производство оружия в Украине
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. Он отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.
По словам Владимира Зеленского, ВСУ уже имеют опыт боевого применения новых ракет "Фламинго" и "Рута". Он также анонсировал новые удары по вражеским целям в ближайшее время.
Отметим, также президент сообщил, что Украина успешно применила ракеты "Нептун" и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.
РБК-Украина также писало, что делегация Украины недавно посетила США. Страны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.
К слову, министр обороны Денис Шмыгаль пообещал обеспечить в ближайшее время 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы обезопасить Украину от рисков со стороны РФ.