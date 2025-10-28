Уже в следующем месяце. Зеленский анонсировал запуск контролируемого экспорта оружия

Запуск программы контролируемого экспорта украинского оружия должен состояться уже в следующем месяце. Выполнение задач по производству и поставке дронов будет обеспечивать министр обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов - FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков", - подчеркнул он.

Украинский лидер подчеркнул, что программу контролируемого экспорта украинского оружия необходимо запустить уже в следующем месяце.

"К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - заявил Зеленский.