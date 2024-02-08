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Вже без кордону. Сенат США вирішив переглянути законопроект про допомогу Україні

Фото: посол України у США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сенаті Сполучених Штатів Америки (США) вирішили повторно переглянути законопроект стосовно фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте вже без міграційної реформи та безпеки кордону. Голосування відбудеться у четвер, 8 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посла України у США Оксани Маркарової.

Дипломат пояснила, що американські законодавці 58 голосами проти 41 підтримали процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і "розгляд по суті "чистого" законопроекту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором П.Мюррей".

Вона додала, що для цього потрібно буде 60 голосів.

За словами посла, попередній законопроект із "великим пакетом", що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та із захистом кордонів був "очікувано не підтриманий" через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники "працювали останні місяці". 

"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню", - розповіла Маркарова.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер о 19:00 (за Києвом).

Питання із законопроектом із допомогою Україні від США

Нагадаємо, 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів. Пізніше вночі за результатами голосування в Сенаті законодавці заблокували законопроект про пакети на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню, та на безпеку американського кордону.

Перед цим, 6 лютого, президент США Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.

Раніше Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Між тим у Білому домі різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

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