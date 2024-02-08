Сенат США провалив законопроект про допомогу Україні та реформу кордонів

Сенат Сполучених Штатів Америки (США) на голосуванні заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню, та безпеку американського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

За результатами голосування в Сенаті у ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, та 50 були "проти".

Загалом потрібно було 60 голосів, аби розпочалась робота по законодавчій ініціативі.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів.

Зауважимо, що нинішнє провальне голосування за законопроект прогнозували ще вчора, оскільки його відмовилися підтримувати республіканці.

Додамо, що напередодні президент США Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Між тим у Білому домі різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

Питання продовження допомоги Україні від США

Наприкінці жовтня 2023 року Байден звернувся в американський Конгрес з запитом на виділення понад 105 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Україна в рамках цього запиту мала б отримати понад 60 млрд доларів.

Крім допомоги Україні, запит також передбачав пакет підтримки Ізраїлю, розбудову військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарну допомогу, фінансування країн, що розвиваються, для створення альтернативи програмам Китаю, зміцнення безпеки на південному кордоні США.

Однак запит Байдена наштовхнувся на жорсткий опір з боку республіканців в Конгресі, а саме так званих "трампістів" в Палаті представників США. Спікер Палати Майк Джонсон прямо заявляв, що не поставить на розгляд запит Байдена, оскільки республіканці хочуть, щоб Байден врегулював ситуацію на кордоні з Мексикою.

Для вирішення цього питання в США було ініційовано переговори між Білим домом, демократами та республіканцями, щоб створити двопартійну угоду, яка включала б вирішення питання кордону, а також розблокування запиту Байдена.

Цими вихідними сенатори, які брали участь в розробці угоди, представили її на загал. Однак угода отримала шквал критики в Палаті представників. Там заявили, що не будуть її розглядати.

Вчора Байден закликав Конгрес якомога швидше ухвалити рішення щодо фінансування підтримки України і направити відповідний законопроект йому на стіл. Байден також звинуватив Дональда Трампа у створенні перешкод для схвалення угоди про кордон з Мексикою.

Після цього лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та інші високопосадовці заявили, що Сенату потрібно відійти від питання кордону та окремо розглянути фінансування Ізраїлю, України та Тайваню.