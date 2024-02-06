"Годинник цокає": Байден закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Україні

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше підтримати законопроект про підтримку України та відправити його йому на підпис.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Байден заявив під час прес-конференції у вівторок, 6 лютого.

"Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроект і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроект буде провалений, я хочу бути абсолютно чітким: американський народ дізнається, чому він буде провалений", - сказав він.

Байден наголосив, що у випадку, якщо Конгрес не підтримає законопроект, то всі виборці в США знатимуть, що саме в той момент, коли влада збиралася убезпечити кордон і профінансувати підтримку України, Дональд Трамп і республіканці сказали "ні".

"Тому, що вони бояться Трампа. Бояться Трампа. Кожен день до листопада американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений, - це Трамп і його друзі-республіканці з "Мага". Настав час для республіканців у Конгресі проявити трохи мужності, та дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на когось іншого", - сказав він.

Водночас американський лідер заявив, що без нової допомоги для України у Києва стає менше зброї для захисту від російського вторгнення.

"Годинник цокає", - сказав Байден.

Допомога США Україні

Раніше ми повідомляли, що Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

До слова, у Байдена різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.

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