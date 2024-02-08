Уже без границы. Сенат США решил пересмотреть законопроект о помощи Украине

Дипломат пояснила, что американские законодатели 58 голосами против 41 поддержали процедурное решение, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и "разбирательство по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенного ранее сегодня сенатором П.Мюрреем".

Она добавила, что для этого потребуется 60 голосов.

По словам посла, предварительный законопроект с "большим пакетом", включающим помощь Украине, Израилю, Тайваню и с защитой границ был "ожидаемо не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которым переговорщики "работали последние месяцы".

"Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиарда долларов США) Израиля и Тайваня", - рассказала Маркарова.

Повторный пересмотр документа, но уже без миграционной реформы состоится в Сенате в четверг в 19:00 (по Киеву).

Вопросы с законопроектом с помощью Украины от США

Напомним, 7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новому финансированию для защиты границ. Позже ночью по результатам голосования в Сенате законодатели заблокировали законопроект о пакетах в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы.

До этого, 6 февраля, президент США Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине.

Ранее Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США. Между тем, в Белом доме резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.