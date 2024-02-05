Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні: скільки грошей хочуть виділити

У Сенаті США опублікували новий законопроект щодо додаткового фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сенату США і прес-службу Білого дому.

Згідно з текстом законопроекту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів – для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - 20,23 млрд доларів.

Передбачається, що з пакету допомоги Україні близько 20 млрд доларів буде направлено на заміщення складів у самих Штатах, і близько 14 млрд доларів підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.

У законі також передбачено гуманітарну допомогу мешканцям Сектору Гази, Західного берега річки Йордан та України у розмірі 10 млрд доларів.

Президент США у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроект і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.

"Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії Росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення (диктатора РФ Володимира - ред.) Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть", - заявив Байден.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні

Раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі відповідного закону не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечення допомоги Україні.

При цьому The Guardian повідомляє, що Конгрес США за крок від укладення угоди щодо відновлення допомоги для України.