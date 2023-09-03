Вже чотири судна пройшли альтернативним "зерновим коридором", - Зеленський

Тимчасовим морським коридором вже пройшло чотири судна. Україна продовжує працювати з партнерами, щоб повноцінно відновити роботу "зернового коридору".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Вже чотири судна пройшли нашим новим, альтернативним морським коридором із наших південних морських портів", - повідомив президент.

За його словами, українські дипломати продовжують співпрацювати з закордонними партнерами, щоб відновити повноцінну роботу "зернового коридору", який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі.

Вихід Росії із зернової угоди

У липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди", а 26 серпня - ще одне.

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