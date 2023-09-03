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Уже четыре судна прошли альтернативным "зерновым коридором", - Зеленский

Украина, Воскресенье 03 сентября 2023 22:28
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Уже четыре судна прошли альтернативным "зерновым коридором", - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

По временному морскому коридору уже прошло четыре судна. Украина продолжает работать с партнерами, чтобы полноценно возобновить работу "зернового коридора".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов", - сообщил президент.

По его словам, украинские дипломаты продолжают сотрудничать с зарубежными партнерами, чтобы возобновить полноценную работу "зернового коридора", который обеспечивал и должен обеспечивать продовольственную безопасность в глобальном масштабе.

Выход России из зерновой сделки

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения", а 26 августа - еще одно.

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Владимир Зеленский зерновой коридор Война России против Украины
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