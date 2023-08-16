У вівторок, 16 серпня, з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту - понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.", - написав Кубраков.

Зазначається, що коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії.

"Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року", - повідомив міністр.

Він додав, що Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

"Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій", - наголосив Кубраков.

Останній раз судно виходило в рамках "зернової угоди" 16 липня з порту Одеса.

Фото: з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди" (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Коридори у Чорному морі

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Майже через місяць після того, як РФ вийшла з "зернової угоди" Україна оголосила про відкриття в Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ.

Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Згодом командувач ВМС України Олег Чалик пояснив, що коридор у Чорному морі буде прозорим, а на кораблі поставлять камери, щоб засвідчити, що це лише гуманітарна місія.