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Вже 12 медаль. Україна виборола першу нагороду на Паралімпіаді-2024 у велотреку

Україна, Субота 31 серпня 2024 18:29
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Вже 12 медаль. Україна виборола першу нагороду на Паралімпіаді-2024 у велотреку Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 серпня, український спортсмен Єгор Дементьєв виборов першу нагороду на Паралімпіаді-2024. Чоловік здобув "срібло" у велотреку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Дементьєв здобув першу медаль України на Паралімпіаді-2024 у велотреку. У фіналі індивідуального переслідування він поступився французу Доріану Фулону та здобув "срібло" змагань.

Зауважимо, що це вже 12-та медаль цьогорічної Паралімпіади для України.

РБК-Україна повідомляло, що 28 серпня в Парижі розпочались літні Паралімпійські ігри-2024.

Першу медаль Паралімпіади ще 29 серпня здобув український плавець Антон Коль. Спортсмен вирвав "срібло" на 100-метрівці на спині на класі S1. Пізніше того ж дня українські плавці завоювали ще три медалі.

Детальніше про те, яке місце Україна посіла після другого дня змагань, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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