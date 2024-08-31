ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уже 12 медаль. Украина завоевала первую награду на Паралимпиаде-2024 в велотреке

Украина, Суббота 31 августа 2024 18:29
UA EN RU
Уже 12 медаль. Украина завоевала первую награду на Паралимпиаде-2024 в велотреке Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 августа, украинский спортсмен Егор Дементьев завоевал первую награду на Паралимпиаде-2024. Мужчина получил «серебро» в велотреке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Дементьев получил первую медаль Украины на Паралимпиаде-2024 в велотреке. В финале индивидуального преследования он уступил французу Дориану Фулону и завоевал "серебро" соревнований.

Отметим, что это уже 12 медаль нынешней Паралимпиады для Украины.

РБК-Украина сообщало, что 28 августа в Париже начались летние Паралимпийские игры-2024.

Первую медаль Паралимпиады еще 29 августа получил украинский пловец Антон Коль. Спортсмен вырвал серебро на 100-метровке на спине на классе S1. Позже в тот же день украинские пловцы завоевали еще три медали.

Детальнее о том, какое место Украина заняла после второго дня соревнований, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Паралимпийские игры 2024 Спортсмены Спортзал
NEWS
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России