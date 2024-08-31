Уже 12 медаль. Украина завоевала первую награду на Паралимпиаде-2024 в велотреке

Сегодня, 3 августа, украинский спортсмен Егор Дементьев завоевал первую награду на Паралимпиаде-2024. Мужчина получил «серебро» в велотреке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Отметим, что это уже 12 медаль нынешней Паралимпиады для Украины.

Дементьев получил первую медаль Украины на Паралимпиаде-2024 в велотреке. В финале индивидуального преследования он уступил французу Дориану Фулону и завоевал "серебро" соревнований.

РБК-Украина сообщало, что 28 августа в Париже начались летние Паралимпийские игры-2024.

Первую медаль Паралимпиады еще 29 августа получил украинский пловец Антон Коль. Спортсмен вырвал серебро на 100-метровке на спине на классе S1. Позже в тот же день украинские пловцы завоевали еще три медали.

Детальнее о том, какое место Украина заняла после второго дня соревнований, можно узнать в материале РБК-Украина.

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