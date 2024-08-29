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Плавець Коль виборов для України першу медаль на Паралімпіаді-2024

Франція, Четвер 29 серпня 2024 19:20
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Плавець Коль виборов для України першу медаль на Паралімпіаді-2024 Фото: український плавець Антон Коль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024. Нагороду виборов український плавець Антон Коль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Плавець Антон Коль вирвав "срібло" на 100-метрівці на спині на класі S1.

Це вже третя поспіль медаль для Коля на Паралімпіадах на дистанції 100 м на спині й загалом п'ята в його кар'єрі.

Нагадаємо, 28 серпня в Парижі відбулась урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024. РБК-Україна зібрало всю відому інформацію про відкриття змагань.

До цього ми повідомляли, скільки спортсменів на Паралімпіаду до Парижу цього року відправить Україна.

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