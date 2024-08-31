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Паралімпіада-2024: яке місце в України після другого дня, медальний залік

Париж, Субота 31 серпня 2024 00:33
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Паралімпіада-2024: яке місце в України після другого дня, медальний залік Україна продовжує здобувати медалі на Паралімпіаді-2024 (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Дмитро Войналович

Паралімпійські ігри 2024 в Парижі тривають. У другий змагальний день українські спортсмени здобули 4 нагороди (як і в попередній день). В тому числі - перше "золото".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

Хто з українців 30 серпня виборов медалі Паралімпіади-2024

В другий день Паралімпіади-2024 срібні медалі завоювали легкоатлети Владислав Білий (метання списа, клас F38) і Наталія Кобзар (біг на 200 м, клас T37).

Також другу за значимістю нагороду виборола Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5).

У плаванні вільним стилем на стометрівці серед чоловіків тріумфував Олександр Комаров (клас S5), який подолав цю дистанцію найшвидше, й приніс Україні перше "золото" цьогорічних Ігор.

Паралімпіада-2024: яке місце в України після другого дня, медальний залік

Паралімпіада-2024: яке місце в України після другого дня, медальний залік

Олександр Комаров (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Зауважимо, що "золото" Олександра на дистанції у 100 метрів стало другим для нього на цих змаганнях. Так, у перший день спортсмен виграв бронзову нагороду на 200 м вільним стилем у цьому ж класі.

Медальний залік після другого дня Паралімпіади-2024

Після 30 серпня лідерство у медальному заліку продовжує утримувати Китай. Паралімпійці цієї країни вибороли вже 25 нагород, з яких 12 - золоті.

Друге місце обіймає Велика Британія (15 медалей, 6 з яких - найвищого ґатунку).

Замикає трійку лідерів станом на зараз Бразилія (12 медалей, 5 з яких - золоті).

Україна після другого дня змагань піднялася у загальному заліку на 13 місце. У наших паралімпійців 8 медалей: 2 бронзові, 5 срібних і 1 золота.

Паралімпіада-2024: яке місце в України після другого дня, медальний залік

Медальний залік після 30 серпня

Нагадаємо, що на попередніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород. Серед них - 24 "золота", що підтвердило лідерські позиції наших паралімпійців у багатьох видах спорту. Загалом Україна посіла шосте місце в медальному заліку, що стало історичним досягненням.

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Паралімпійські ігри 2024
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