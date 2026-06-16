Федоров розповів, чи має конфлікт з Сирським: ми можемо жорстко дискутувати

У деяких питаннях між Міністерством оборони та головкомом ЗСУ Олександром Сирським виникають певні розбіжності.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН .

За словами міністра, перед інтерв’ю відбулася спільна нарада за участю командирів бригад та угруповань, де сторони обговорювали майбутні зміни у війську. Федоров запевнив, що він та Сирський перебувають в одній команді.

"Він - головком української армії, яка бореться за незалежність інших не може бути відносин. Ми в одній команді - команді України, команді президента", - сказав Федоров.

Водночас він визнав, що під час ухвалення важливих рішень між ними виникають жорсткі дискусії та розбіжності у поглядах. Найчастіше це стосується фінансового забезпечення та розподілу матеріальних ресурсів для військових формувань.

Що викликає суперечки

Як приклад Федоров навів ініціативу щодо прогнозованого базового забезпечення бригад кожного місяця. Замість швидкого затвердження, яке могло б зайняти тиждень, процес узгодження деталей триває кілька місяців, що іноді викликає емоційні реакції.

"Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня... Десь нам якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося", - пояснив міністр.

Він додав, що такі робочі процеси є цілком нормальними для управління настільки складною структурою.