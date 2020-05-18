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Вызов Стерненко не связан с объявлением ему подозрения, - СБУ

Новости » Общество     18.05.2020 - 09:54
Вызов Стерненко не связан с объявлением ему подозрения, - СБУ
Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/ssternenko)

Активиста вызвали якобы для проведения отдельных следственных и процессуальных действий

В Службе безопасности объяснили, зачем вызвали активиста Сергея Стерненка. По версии правоохранителей, активиста вызвали "для проведения отдельных следственных и процессуальных действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

В Службе безопасности заверили, что Стерненку сегодня не планируют вручать подозрение в деле о нападении на него же в 2018 году.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергея Стерненко вызвано на 9:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении. Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, увы, не вернет к жизни убитого ранее человека", - сообщили в СБУ.

Правоохранители также отметили, что в расследовании "дела Стерненка" руководствуются принципами "законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования".

В четверг 14 мая Сергей Стерненко заявил, что ему пришел вызов с требованием появится утром 18 мая в СБУ. По информации активиста, СБУ вызвала его для вручение подозрения.

Ряд фанатских футбольных организаций, в частности, ультрас "Динамо", "Волыни" и запорожского "Металлурга", заявили о поддержке Стерненко и предупредили о мобилизации из-за возможного задержания активиста.

В ноябре 2019 года СБУ установила возможного организатора покушения на Стерненка. Данная информация стала известна из решения суда, однако само имя предполагаемого организатора раскрыто не было.

Нападение на Стерненко произошло 24 мая 2018 года в Одессе. В ходе инцидента активист смертельно ранил нападавшего Ивана Кузнецова. Кроме того, ранения получил второй нападавший - Александр Исайкул.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныподозрениеактивисты
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