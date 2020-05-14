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Экс-нардепа подозревают в присвоении 928 тыс. гривен компенсации за жилье

Новости » Происшествия     14.05.2020 - 18:30
Экс-нардепа подозревают в присвоении 928 тыс. гривен компенсации за жилье
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывший депутат пользовался номером в "Гостиничном комплексе "Национальный"

Бывшему народному депутату 8 созыва сообщили о подозрении в незаконном получении 928 тыс. гривен компенсации за жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что подозрение экс-нардепу правоохранители вручили сегодня по согласованию с прокурорами САП на Национального антикоррупционного бюро.

"В ходе досудебного расследования установлено, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный избранник с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный", - сообщили в САП.

Нардепа подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

КОЛИШНЬОМУ НАРДЕПУ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ В НЕЗАКОННОМУ ОТРИМАННІ 928 ТИС. ГРИВЕНЬ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЖИТЛО 14 травня...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Четвер, 14 травня 2020 р.

Неделю назад в НАБУ сообщили о завершении расследования дела экс-нардепа, которого также подозревают в незаконном получении из бюджета 543,9 тыс. грн компенсации за аренду жилья.

В марте указанному экс-нардепу и еще одному его коллеге правоохранители сообщили о подозрении. Оба депутата проживали в "Гостиничном комплексе "Киев".

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины нардепКомпенсацияжильеСАП
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