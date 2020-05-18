Виклик Стерненка не пов’язаний з оголошенням йому підозри, - СБУ

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/ssternenko)

Активіста викликали для проведення окремих слідчих та процесуальних дій

У Службі безпеки пояснили, навіщо викликали активіста Сергія Стерненка. За інформацією правоохоронців, активіста викликали "для проведення окремих слідчих та процесуальних дій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

У Службі безпеки запевнили, що Стерненку сьогодні не планують вручати підозру у справі про напад на нього ж у 2018 році.

"Служба безпеки України повідомляє, що Сергія Стерненка викликано на 9:00 18 травня для проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які на даний момент часу не пов’язані з оголошенням йому про підозру. Активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим намаганням загострити ситуацію в публічній площині та створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя вбиту раніше людину", - повідомили у СБУ.

Правоохоронці також зазначили, що в розслідуванні "справи Стерненка" керуються принципами "законності, об’єктивності, справедливості та бажанням встановити істину, незалежно від настроїв та політичних вподобань всіх фігурантів розслідування".

У четвер 14 травня Сергій Стерненко заявив, що йому прийшов виклик з вимогою з'явитися вранці 18 травня в СБУ. За інформацією активіста, СБУ викликала його для вручення підозри.

Низка фанатських футбольних організацій, зокрема, ультрас "Динамо", "Волині" та запорізького "Металурга", заявили про підтримку Стерненка і попередили про мобілізацію через можливе затримання активіста.

В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я ймовірного організатора розкрито не було.

Сам напад на Стерненка стався 24 травня 2018 року в Одесі. В ході інциденту активіст смертельно поранив нападника Івана Кузнєцова. Крім того, поранення отримав другий нападник - Олександр Ісайкул.

Автор: Роман Калиниченко