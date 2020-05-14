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Стерненко заявил о вызове в СБУ для "сообщения о подозрении"

Новости » Политика     14.05.2020 - 18:42
Стерненко заявил о вызове в СБУ для "сообщения о подозрении"
Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/ssternenko)

Стерненко вызвали в СБУ на понедельник, 18 мая

Активиста Сергея Стерненко вызвали в следственное управление Службы безопасности Украины якобы для сообщения о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Стерненко отметил, что ему пришел вызов с требованием явиться в СБУ утром 18 мая.

"Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении... Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно, следователь не указывает", - отметил Стерненко.

Стерненко заявил о вызове в СБУ для &quot;сообщения о подозрении&quot;

Фото: повестка Стерненко (twitter.com/sternenko)

Отметим, дело 12018161500001215 связано с резонансным нападением на Стерненко в 2018 году, которое закончилось смертью одного из нападавших. Потерпевшей в этом деле является жена умершего, у которого также осталась малолетняя дочь. Фактически уголовное дело заведено на самого Стерненко, следствие проверяет возможное превышение самообороны.

Напомним, в ноябре 2019 года СБУ установила возможного организатора покушения на Стерненко. Данная информация стала известна из решения суда, однако само имя предполагаемого организатора не раскрыто.

Нападение на Стерненко произошло 24 мая 2018 года в Одессе. В ходе нападения на активиста он смертельно ранил нападавшего Ивана Кузнецова. Кроме того, ранения получил второй нападавший Александр Исайкул.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныподозрениеактивисты
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