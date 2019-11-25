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СБУ установила возможного организатора покушения на Стерненко

Новости » Общество     25.11.2019 - 18:33
СБУ установила возможного организатора покушения на Стерненко
Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/sternenko)

При этом имя возможного организатора не раскрывается

Служба безопасности Украины установила предполагаемого организатора покушения на активиста и экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Об этом говорится в материалах суда, передает РБК-Украина.

Из материалов дела следует, что СБУ расследует обстоятельства нападения на Стерненко в Одессе 24 мая 2018 года, а также установки на его автомобиль двух GPS-трекеров для слежки.

Отмечается, что в ходе нападения Стерненко убил одного нападавшего (Ивана Кузнецова) и ранил второго (Александра Исайкула).

"В настоящее время установлено, что к организации нападения на ЛИЦО_1 (Стерненко) возможно причастен гражданин Украины ЛИЦО_6, который 24.05.2018 провел встречу со своим знакомым ЛИЦО_7 и гражданами ЛИЦО_3 (Кузнецов) и ЛИЦО_5 (Исайкул), в ходе которой вероятно обсудил детали нападения на ЛИЦО_1 (Стерненко)", - сказано в определении суда со ссылкой на данные следствия.

СБУ попросила суд продлить сроки расследования, которые истекают 25 ноября текущего года.

Следствие в ходатайстве настаивало на необходимости получить результаты повторной судебно-медицинской экспертизы погибшего Кузнецова, Стерненко, допроса Исайкула, который находится за пределами Украины. Также СБУ допускает вручение Исайкулу подозрения по результатам экспертиз.

Кроме того, следствие намерено продолжить оперативную работу по установлению заказчиков и организаторов покушения. Учитывая это, суд по просьбе СБУ продлил срок досудебного расследования еще на 6 месяцев, то есть до 20 мая.

Отметим, Стерненко на своей странице в социальной сети Facebook заявлял, что считает вероятными организаторами покушения на себя жителей Одессы Александра Подобедова и Виталия Посувайло.

Напомним, нападение на Стерненко произошло в мае 2018 года. По его словам, на него напали неизвестные, одного из них активист смертельно ранил ножом.

В феврале 2019 года Стерненко обвинил полицию в незаконной слежке.

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