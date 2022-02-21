Выступление Путина на Совбезе по Украине: основные заявления

Путин в очередной раз заявил об "угрозе для России" из-за принятия Украины в НАТО. По его словам, в случае вступления Украины в Альянс "угрозы для России многократно возрастут".
Путин рассказал о телефонных разговорах с президентами США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам Путина, Байден якобы заверил его, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра, "более того, возможен мораторий". А Макрон, по словам Путина, заявил ему, что позиция США по принятию Украины в НАТО изменилась.
Путин спросил у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака его мнение о том, будет ли Украина выполнять минские соглашения, на что Козак ответил отрицательно.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что территории ОРДЛО "Украине не нужны", а минские соглашения Украиной якобы выполняться не будут.
"Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. То, что происходит сейчас - с чистого листа, я хотел узнать ваше мнение без подготовки", - заявил Путин, обращаясь к членам Совбеза по вопросу признания "ЛДНР".
"Решение (о признании "ЛДНР", - ред.) будет принято сегодня", - заявил Путин.