Виступ Путіна на Радбезі по Україні: основні заяви

Путін в черговий раз заявив про "загрозу для Росії" через прийняття України в НАТО. За його словами, у разі вступу України до Альянсу "загрози для Росії багаторазово зростуть".
Путін розповів про телефонні розмови з президентами США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами Путіна, Байден нібито запевнив його, що Україну не збираються приймати в НАТО завтра, "більше того, можливий мораторій". А Макрон, за словами Путіна, заявив йому, що позиція США щодо прийняття України в НАТО змінилася.
Путін запитав у заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака його думку про те, чи Україна виконуватиме мінські угоди, на що Козак відповів негативно.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що території ОРДЛО "Україні не потрібні", а мінські угоди Україною нібито не виконуватимуться.
"Я спеціально ні з ким із вас заздалегідь нічого не обговорював. Те, що відбувається зараз - з чистого листа, я хотів дізнатися про вашу думку без підготовки", - заявив Путін, звертаючись до членів Ради безпеки з питання визнання "ЛДНР".
Рішення (про визнання "ЛДНР", - ред.) буде ухвалено сьогодні", - заявив Путін.