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Путин о вступлении Украины в НАТО: Байден заверил, что возможен мораторий

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 16:28
Путин о вступлении Украины в НАТО: Байден заверил, что возможен мораторий Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время разговора президент США Джо Байден заверил его, что возможен мораторий на вступление Украины в НАТО. При этом Путин добавил, что возможный мораторий - это не уступка, а реализация российских планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза РФ.

"Как раз разговаривали на этот счет (вступления Украины в НАТО, - ред.) американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра в НАТО. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они говорят что Украина еще не готова. Поэтому ответ был простой - это не уступка нам, это реализации ваших планов", - заявил Путин.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО.

Кроме того, ранее Зеленский заявил, что Украине необходим глобальный документ с гарантиями безопасностями.

Также Зеленский заявил, что РФ использует вопрос НАТО как оправдание войск на границе Украины.

Он также считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении украинского государства в НАТО.

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Владимир Путин НАТО Украина
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