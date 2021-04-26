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Выступает против "Северного потока-2": партия "Зеленых" стала самой популярной в Германии

Новина українською → Берлин, Понедельник 26 апреля 2021 01:41
Выступает против "Северного потока-2": партия "Зеленых" стала самой популярной в Германии Фото: Анналена Бербок, лидер партии зеленых (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

В Германии партия "Зеленых" обогнала по популярности правящую Христианско-демократическую партию (ХДС). Она активно выступает против строительства "Северного потока-2".

Об этом пишет газет Bild, ссылаясь на данные исследовательского института Kantar.

По данным опроса института, "зеленые" получили бы на выборах 28% голосов, тогда как ХДС получил бы 27%. При этом Социал-демократы бы получили только 13% голосов.

Ранее правление правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) выбрало председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии на выборах.

Также собщалось, что немецкие "зеленые" определили своего кандидата в канцлеры. Им станет руководитель партии, 40-летняя Анналена Бербок.

26 сентября 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на этот пост.

Ранее Анналена Бербок заявила, что не видит Украину в НАТО. Причиной является, по ее словам, конфликт на востоке Украины.

Отметим, "Северный поток-2" будет прокачивать ежегодно до 55 млрд кубометров газа в год. Запуск этого газопровода позволит России отказаться от украинской ГТС для транзита в Европу.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила, что несмотря на противоречия в Европе относительно проекта "Северный поток-2", Берлин давно определился с позицией и всецело поддерживает строительство газопровода.

При этом у президента США Джо Байдена считают это плохой сделкой, но пока не говорят о новых санкциях.

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