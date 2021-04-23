"Северный поток-2" достроят в этом году, - вице-премьер РФ

Российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен в этом году. Точной даты введения в эксплуатацию пока нет.

По его словам, точные сроки завершения проекта знает только оператор Nord Stream 2 AG.

"В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут", - ответил Новак на вопрос о шансах достроить газопровод летом.

Также сообщается, что до этого глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял о том, что "Северный поток-2" достроят летом и уже запустят первый газ.

Отметим, "Северный поток-2" будет прокачивать ежегодно до 55 млрд кубометров газа в год. Украина опасается, что запуск этого газопровода позволит России отказаться от украинской ГТС для транзита в Европу.