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"Северный поток-2" достроят в этом году, - вице-премьер РФ

Новина українською → Москва, Пятница 23 апреля 2021 18:54
"Северный поток-2" достроят в этом году, - вице-премьер РФ Фото: газопровод "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен в этом году. Точной даты введения в эксплуатацию пока нет.

Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, точные сроки завершения проекта знает только оператор Nord Stream 2 AG.

"В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут", - ответил Новак на вопрос о шансах достроить газопровод летом.

Также сообщается, что до этого глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял о том, что "Северный поток-2" достроят летом и уже запустят первый газ.

Отметим, "Северный поток-2" будет прокачивать ежегодно до 55 млрд кубометров газа в год. Украина опасается, что запуск этого газопровода позволит России отказаться от украинской ГТС для транзита в Европу.

Напомним, ранее немецкий Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на противоречия в Европе относительно проекта "Северный поток-2", Берлин давно определился с позицией и всецело поддерживает строительство газопровода.

При этом у президента США Джо Байдена считают это плохой сделкой, но пока не говорят о новых санкциях.

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