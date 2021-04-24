Кандидат в канцлеры Германии не видит Украину в НАТО: названа причина

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок не видит Украину в НАТО . Причиной является конфликт на востоке Украины.

Об этом она заявила в интервью изданию FAZ .

По ее словам, сейчас самое главное - это усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение минских соглашений. Также она считает, что нужно продолжать переговоры с РФ.

"Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны",- сказала Бербок.

По ее словам, послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах.

"Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", - считает она.