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В Белом доме назвали "Северный поток-2" плохой сделкой, но новые санкции не комментируют

Новина українською → Вашингтон, Четверг 22 апреля 2021 22:37
В Белом доме назвали "Северный поток-2" плохой сделкой, но новые санкции не комментируют Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Белый дом не комментирует возможность введения новых санкций по строительству газопровода "Северный поток-2". Однако США продолжают считать этот проект плохой сделкой для Европы.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не могу озвучить вам прогноз (о введении санкций, - ред.), однако мы продолжаем считать (этот газопровод, - ред.) плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским", - сказала Псаки.

Ранее, во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина в Берлин, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".

Ранее Ангела Меркель заявила, что несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал строительство газопровода "Северный поток-2" энергетическим ударом России. По его словам, это информационная и энергетическая война.

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