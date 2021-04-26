Виступає проти "Північного потоку-2": партія "Зелених" стала найпопулярнішою в Німеччині
У Німеччині партія "Зелених" обігнала за популярністю правлячу християнсько-демократичну партію (ХДС). Вона активно виступає проти будівництва "Північного потоку-2".
За даними опитування Інституту, "зелені" отримали б на виборах 28% голосів, тоді як ХДС отримав би 27%. При цьому соціал-демократи б отримали тільки 13% голосів.
Раніше правління правлячої партії "Християнсько-Демократичний союз" (ХДС) обрало голову партії Арміна Лашета як кандидата в канцлери Німеччини на виборах.
Також повідомлялося, що німецькі "зелені" визначили свого кандидата в канцлери. Ним стане керівник партії, 40-річна Анналена Бербок.
26 вересня 2021 року в Німеччині пройдуть вибори в бундестаг. Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель не претендуватиме на цю посаду.
Раніше Анналена Бербок заявила, що не бачить Україну в НАТО. Причиною є, за її словами, конфлікт на сході України.
Зазначимо, "Північний потік-2" прокачуватиме щорічно до 55 млрд кубометрів газу на рік. Запуск цього газопроводу дозволить Росії відмовитися від української ГТС для транзиту в Європу.
Нагадаємо, раніше Ангела Меркель заявила, що попри протиріччя в Європі щодо проекту "Північний потік-2", Берлін давно визначився з позицією і цілком підтримує будівництво газопроводу.
При цьому у президента США Джо Байдена вважають це поганою угодою, але поки не говорять про нові санкції.