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Виступає проти "Північного потоку-2": партія "Зелених" стала найпопулярнішою в Німеччині

Новость на русском → Берлін, Понеділок 26 квітня 2021 01:41
Виступає проти "Північного потоку-2": партія "Зелених" стала найпопулярнішою в Німеччині Фото: Анналена Бербок, лідер Партії зелених (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

У Німеччині партія "Зелених" обігнала за популярністю правлячу християнсько-демократичну партію (ХДС). Вона активно виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

Про це пише газет Bild, посилаючись на дані дослідницького інституту Kantar.

За даними опитування Інституту, "зелені" отримали б на виборах 28% голосів, тоді як ХДС отримав би 27%. При цьому соціал-демократи б отримали тільки 13% голосів.

Раніше правління правлячої партії "Християнсько-Демократичний союз" (ХДС) обрало голову партії Арміна Лашета як кандидата в канцлери Німеччини на виборах.

Також повідомлялося, що німецькі "зелені" визначили свого кандидата в канцлери. Ним стане керівник партії, 40-річна Анналена Бербок.

26 вересня 2021 року в Німеччині пройдуть вибори в бундестаг. Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель не претендуватиме на цю посаду.

Раніше Анналена Бербок заявила, що не бачить Україну в НАТО. Причиною є, за її словами, конфлікт на сході України.

Зазначимо, "Північний потік-2" прокачуватиме щорічно до 55 млрд кубометрів газу на рік. Запуск цього газопроводу дозволить Росії відмовитися від української ГТС для транзиту в Європу.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель заявила, що попри протиріччя в Європі щодо проекту "Північний потік-2", Берлін давно визначився з позицією і цілком підтримує будівництво газопроводу.

При цьому у президента США Джо Байдена вважають це поганою угодою, але поки не говорять про нові санкції.

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